Житель Кубани угнал автомобиль у знакомой и врезался на нем в дерево

Об угоне автомобиля в полицию сообщила местная жительница, вечером она оставила машину во дворе своего домовладения, а утром не обнаружила ее на месте.

Полицейские опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск. Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили машину с механическими повреждениями недалеко от места преступления.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к угону автомобиля 24-летнего знакомого потерпевшей. Правоохранители задержали молодого человека в Туапсе у родственницы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции подозреваемый пояснил, что ночью в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, чтобы прокатиться по району, однако не справился с управлением и въехал в дерево. Оставив машину на месте ДТП, злоумышленник скрылся.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.