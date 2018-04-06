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Житель Кубани угнал автомобиль у знакомой и врезался на нем в дерево
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Житель Кубани угнал автомобиль у знакомой и врезался на нем в дерево 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Об угоне автомобиля в полицию сообщила местная жительница, вечером она оставила машину во дворе своего домовладения, а утром не обнаружила ее на месте.
Полицейские опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск. Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили машину с механическими повреждениями недалеко от места преступления.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к угону автомобиля 24-летнего знакомого потерпевшей. Правоохранители задержали молодого человека в Туапсе у родственницы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отделе полиции подозреваемый пояснил, что ночью в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, чтобы прокатиться по району, однако не справился с управлением и въехал в дерево. Оставив машину на месте ДТП, злоумышленник скрылся.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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