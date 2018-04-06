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На Новосходненском шоссе ограничат движение машин
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На Новосходненском шоссе ограничат движение машин 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Движение на участке Новосходненского шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище) будет ограничено на Пасху (8 апреля). Ограничения связаны с работой бесплатных автобусов, которые будут перевозить москвичей по 37 маршрутам к городским и пригородным мемориальным комплексам.
— Часть дороги будет перекрыта с 6.00 до 16.00, — сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.
Также автомобилисты не смогут проехать по Фестивальной улице на участке от Ленинградского шоссе до Смольной улицы. Ограничения будут действовать с 6.00 до 17.00.
В свою очередь в пресс-службе Мосгортранса отметили, что автобусы будут ходить с интервалами от 1 до 5 минут. (то)
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