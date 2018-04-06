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Движение по мосту через Кудьму будет ограничено до конца мая
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Движение по мосту через Кудьму будет ограничено до конца мая 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».
На участке организовано реверсивное движение со светофором, скорость ограничена до 40 км/ч.
Ограничения, связанные с ремонтом дороги, планируется снять 26 мая.
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