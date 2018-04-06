Движение по мосту через Кудьму будет ограничено до конца мая

Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород». На участке организовано реверсивное движение со светофором, скорость ограничена до 40 км/ч. Ограничения, связанные с ремонтом дороги, планируется снять 26 мая.