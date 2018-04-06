Тюменские приставы арестовали 18 машин во время рейда на Мельникайте

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД устроили тюменским автомобилистам настоящую засаду на улице Мельникайте утром 6 апреля. Они проверяли водителей Тюмени на наличие задолженностей во время семичасового рейда.

В итоге сотрудникам удалось поймать 190 автомобилей должников. Некоторые из них предпочитали расплачиваться на месте: общая сумма взысканий, которую собрали сотрудники, составила 585 тысяч рублей. Ещё 18 должников лишились своих машин. Например, у тюменца, который задолжал по алиментным больше ста тысяч рублей, забрали машину марки BMW . Этот автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Во время акции также был задержан лихач, который более 60 раз нарушил правила дорожного движения. — Теперь в целях безопасности дорожного движения этот тюменец имеет статус «пешехода», а его арестованный автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения задолженности, — пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Тюменские приставы любыми способами пытаются выйти на должников, которые от них скрываются. Иногда сотрудники УФССП выходят на рейды с дорожными полицейским, а иногда они назначают свидания и даже приходят к должникам на свадьбу.