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Тюменские приставы арестовали 18 машин во время рейда на Мельникайте
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Тюменские приставы арестовали 18 машин во время рейда на Мельникайте 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Судебные приставы и сотрудники ГИБДД устроили тюменским автомобилистам настоящую засаду на улице Мельникайте утром 6 апреля. Они проверяли водителей Тюмени на наличие задолженностей во время семичасового рейда.
В итоге сотрудникам удалось поймать 190 автомобилей должников. Некоторые из них предпочитали расплачиваться на месте: общая сумма взысканий, которую собрали сотрудники, составила 585 тысяч рублей. Ещё 18 должников лишились своих машин. Например, у тюменца, который задолжал по алиментным больше ста тысяч рублей, забрали машину марки BMW. Этот автомобиль отправили на специализированную стоянку.
Во время акции также был задержан лихач, который более 60 раз нарушил правила дорожного движения. — Теперь в целях безопасности дорожного движения этот тюменец имеет статус «пешехода», а его арестованный автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения задолженности, — пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
Тюменские приставы любыми способами пытаются выйти на должников, которые от них скрываются. Иногда сотрудники УФССП выходят на рейды с дорожными полицейским, а иногда они назначают свидания и даже приходят к должникам на свадьбу.
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