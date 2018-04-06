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На Украине стали покупать больше подержанных автомобилей
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На Украине стали покупать больше подержанных автомобилей 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Укравтопром».
В прошлом году на рынке первичных регистраций в Украине доминировали новые автомобили — их было до 65%. Однако уже в этом году преимущество получили импортированные автомобили, уже имеющие пробег. Их доля среди реализованных в марте легковых машин составила 52%.
Всего количество подержанных авто в регистрации за весь год выросло на 87% и составило 7,4 тыс. авто.
Как отмечают в издании, увеличение доли автомобилей с пробегом в продажах связано с тем, что в этом году заканчивается действие сниженного акциза на импорт бывших в эксплуатации легковых автомобилей.
Помимо этого, в 2018 году снизилась средняя цена предложения таких автомобилей.
Среди подержанных авто наибольшей популярностью пользуются машины марки Volkswagen — за год их зарегистрировали 1252 авто, Renault — 1126 и Skoda — 696 машин.
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