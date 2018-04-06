Водителя упавшего в море автобуса на Кубани приговорили к 4,5 годам колонии

В августе 2017 года автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП, по данным Следственного комитета, погиб 21 пассажир, 30 человек пострадали.

Как установило следствие, водитель Карапет Микаелян нарушил правила и превысил скорость, в результате чего не мог контролировать движение автобуса, не справился с управлением и допустил падение автобуса в море. Он признан виновным по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц».

"Приговором суда Микаеляну назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

При этом продолжается расследование основного уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе , который был ответственным за выпуск автобуса на линию. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, Вечерадзе не провел технический предрейсовый осмотр автобуса и допустил к работе в качестве водителя Микаеляна, не прошедшего стажировку, обучение, проверку знаний и медицинский осмотр.

"Также, по версии следствия, не был проведен предрейсовый инструктаж. Микаелян, не имеющий навыка и опыта вождения автобусами, не был обеспечен информацией о маршруте движения транспортного средства, условиях и режимах движения на маршруте", — рассказали в Следственном комитете.