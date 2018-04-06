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Водителя упавшего в море автобуса на Кубани приговорили к 4,5 годам колонии
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Водителя упавшего в море автобуса на Кубани приговорили к 4,5 годам колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Суд приговорил водителя автобуса, в августе опрокинувшегося в море на Кубани, к четырем с половиной годам колонии, сообщает в пятницу Следственный комитет России.
В августе 2017 года автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море в Краснодарском крае. В результате ЧП, по данным Следственного комитета, погиб 21 пассажир, 30 человек пострадали.
Как установило следствие, водитель Карапет Микаелян нарушил правила и превысил скорость, в результате чего не мог контролировать движение автобуса, не справился с управлением и допустил падение автобуса в море. Он признан виновным по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц».
"Приговором суда Микаеляну назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
При этом продолжается расследование основного уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе, который был ответственным за выпуск автобуса на линию. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По версии следствия, Вечерадзе не провел технический предрейсовый осмотр автобуса и допустил к работе в качестве водителя Микаеляна, не прошедшего стажировку, обучение, проверку знаний и медицинский осмотр.
"Также, по версии следствия, не был проведен предрейсовый инструктаж. Микаелян, не имеющий навыка и опыта вождения автобусами, не был обеспечен информацией о маршруте движения транспортного средства, условиях и режимах движения на маршруте", — рассказали в Следственном комитете.
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