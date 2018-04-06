В Подмосковье водитель иномарки умышленно сбил пешехода и скрылся

В подмосковном Щелково водитель иномарки сбил человека в Щелково и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».

"В Щелково водитель Renault Duster с подмосковными номерами совершил преднамеренный наезд на человека и скрылся с места аварии", — заявил источник агентства в правоохранительных органах

В настоящее время полиция разыскивает водителя иномарки.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что информация о ДТП проверяется.