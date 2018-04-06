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В Подмосковье водитель иномарки умышленно сбил пешехода и скрылся
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В Подмосковье водитель иномарки умышленно сбил пешехода и скрылся 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: В Подмосковье
В подмосковном Щелково водитель иномарки сбил человека в Щелково и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает агентство «Москва».
"В Щелково водитель Renault Duster с подмосковными номерами совершил преднамеренный наезд на человека и скрылся с места аварии", — заявил источник агентства в правоохранительных органах
В настоящее время полиция разыскивает водителя иномарки.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что информация о ДТП проверяется.
В Москве 3 апреля водитель грузовика Hyundai Porter в центре города совершил наезд на пешехода, после чего также скрылся с места ДТП. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
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