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Мосгортранс: Сход трамвая с путей не повлиял на движение городского транспорта на Варшавском шоссе
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Мосгортранс: Сход трамвая с путей не повлиял на движение городского транспорта на Варшавском шоссе 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 15:00 в районе д. 3 на Варшавском шоссе на разворотном кольце произошел сход с путей второй тележки трамвайного вагона 3-го маршрута. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что среди возможных причин схода трамвая — посторонний предмет на путях.
«Инцидент не повлиял на работу трамвайных маршрутов, задержек движения не было. В настоящий момент вагон направлен в депо. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего», — заключили в пресс-службе.
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