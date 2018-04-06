В центре Великого Новгорода под землю ушёл грузовик 

В центре Великого Новгорода под землю ушёл грузовой автомобиль, пострадавших нет.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Новгородское Управление МВД, инцидент на одной из главных городских улиц — Большой Московской — произошёл в пятницу, 6 апреля, вечером.
Под грузовиком внезапно ушла земля, и он провалился в яму.
Отмечается, что водитель не пострадал. Движение частично перекрыто.
Оперативные службы решают вопрос поднятия грузового автомобиля из ямы.
Ранее машины провалились под асфальт на глазах у очевидцев в Лос-Анджелесе. Похожий инцидент произошёл в центре Рима.
Кроме того, Nation News опубликовало список пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Якутии.