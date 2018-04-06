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Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Кондопоге (видео)
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Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Кондопоге (видео) 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Камера видеонаблюдения запечатлела момент ДТП. Инцидент на пешеходном переходе на пересечении улиц Пролетарская и Горького в Кондопоге произошел 4 апреля в 13:37. Камера уличного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела, как все произошло. На кадрах видно, как женщина переходит проезжую часть по пешеходному переходу. В это время легковой автомобиль серебристого цвета стал совершать левый поворот. В результате машина задела левым бортом пешехода. Сбитая женщина перевернулась на асфальте и попыталась подняться, но тут же упала обратно. К ней на помощь подбежали прохожие.
По материалам: ptzgovorit.ru
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