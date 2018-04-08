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В Устюжне девочка пострадала под колесами автобуса
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В Устюжне девочка пострадала под колесами автобуса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Медиа-центр
В городе Устюжна Вологодской области 11-летняя школьница пострадала, выходя из автобуса. При выходе из салона ее рюкзак зажало дверьми и она угодила под колеса, сообщает информагентство Nation News.
Сразу после происшествия ребенка отвезли в одну из городских больниц, где диагностировали перелом таза.
Инцидент произошел возле второй школы, примерно в 8:20 утра. В скором времени пострадавшую должны отправить в Череповец для комплексного лечения.
На данный момент в случившемся разбираются специалисты. Уже назначена экспертиза для выяснения всех деталей несчастного случая.
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