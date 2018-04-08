В Устюжне девочка пострадала под колесами автобуса

В городе Устюжна Вологодской области 11-летняя школьница пострадала, выходя из автобуса. При выходе из салона ее рюкзак зажало дверьми и она угодила под колеса, сообщает информагентство Nation News.

Сразу после происшествия ребенка отвезли в одну из городских больниц, где диагностировали перелом таза.

Инцидент произошел возле второй школы, примерно в 8:20 утра. В скором времени пострадавшую должны отправить в Череповец для комплексного лечения.

На данный момент в случившемся разбираются специалисты. Уже назначена экспертиза для выяснения всех деталей несчастного случая.