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Редчайший BMW M1 выставили на продажу за 930 тысяч долларов
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Редчайший BMW M1 выставили на продажу за 930 тысяч долларов 

Motor.ru 6 апреля 2018
Фото: Motor.ru
На сайте MotorGT появилось объявление о продаже редкого спорткара BMW M1 AHG Studie 1981 года. Это один из десяти экземпляров машины с широким аэродинамическим обвесом и единственный с уникальным дизайном кузова. Цена — 930 тысяч долларов (54 миллиона рублей).
Спорткар выполнен в стилистике гоночных машин серии Procar BMW М1 — вспомогательного чемпионата Формулы-1, который проводился в 1979 и 1980 году. Автомобили, доработанные подразделение AHG Motorsport, отличались регулируемой гоночной подвеской, 16-дюймовыми колесными дисками BBS с разноширокими шинами, особой выхлопной системой, гоночной коробкой передач и 350-сильным мотором. Двигатель стандартного M1 выдавал 277 лошадиных сил.
Выставленный на продажу спорткар в 2017 году прошел процедуру реставрации, в ходе которой была восстановлена трансмиссия, топливный бак и маслоулавливатель. Помимо этого, машине заменили электропроводку, рычаги подвески, водяной насос и установили новые полусликовые покрышки. После реставрации BMW M1 проехал 30 миль (48 километров).
В январе текущего года в США обнаружили редкий экземпляр спортивного автомобиля BMW 328. Машина построена на облегченном гоночном шасси и укомплектована кузовом производства Veritas. Такое шасси использовалось в 1937 году на марафоне «24 часа Ле-Мана», а также в гонках Tourist Trophy и Mille Miglia.
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