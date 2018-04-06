Нарушать правила водителям в Заволжье теперь не дадут делиниаторы

В Заволжье, на участке от Малышковской развязки до пересечения с улицей Ермакова, установили такие же делиниаторы, которые стоят на Нижней Дебре под мостом. Это позволит избежать грубых нарушений со стороны водителей, сообщает ОТРК «Русь».

Соответственно, для других участников движения это создаст оптимальные условия, в которых их никто не будет влезать на полосу в тех ситуациях, когда это запрещено.

Делиниаторы поручил установить глава региона. Они отделили основную проезжую часть от полосы для общественного транспорта. Цепочка тянется 250 метров, но в местах, где есть выезды с придомовых территорий — разрывы.

На «выделенках» установили видеокамеры, их уже наладили. Нарушителей, которые выедут на выделенную полосу и попадут в их объектив, ждет штраф в размере полутора тысяч рублей.