Помощь ребёнку через помощь родителю. Куда обращаться пермякам, если у их детей проблемы в развитии

«Служба ранней помощи» была создана Министерством социального развития Пермского края и работает в Перми и Пермском крае с 2016 года. Здесь оказывают социально-психологическую и педагогическую поддержку семьям с детьми с различными нарушениями в развитии. Возраст детей — от 0 до 4 лет. С детьми и их родителями работают педагоги, психологи, логопеды, специалисты по адаптивной физкультуре. Сотрудники службы рассказывают родителям о том, какие занятия, средства и приспособления можно использовать для помощи детям. Мы поговорили с руководителем «Службы ранней помощи» Яной Бобровой, о том, кто может к ним обратиться и как им могут помочь.

Яна Боброва — руководитель «Службы ранней помощи»

— В службе нет ничего такого, что нельзя было бы повторить самостоятельно, или того, что нельзя было бы приобрести для дома, — говорит руководитель проекта Яна Боброва. — Другое дело, что не все родители знают о том, как помочь своим детям. Обратиться к нам могут все желающие, услуги бесплатны. Преимущество службы в том, что все специалисты находятся в одном месте, работают мультидисциплинарной командой и вырабатывают единый подход в работе с ребёнком. Его маме не приходится разрываться между мнениями и искать помощь в разных местах. Если же специалисты видят, что ребёнку нужна ещё и медицинская помощь — они тоже советуют, куда обратиться.

Постоянное сопровождение

— Служба работает по принципу долговременного сопровождения. При подозрении на проблемы в развитии ребёнка семья может обратиться в службу сразу после рождения малыша и сопровождаться до того момента, как ребёнку исполнится четыре года. Минимальная программа ранней помощи рассчитана на полгода, занятия регулярные: раз в неделю с одним специалистом. Через каждые три месяца проводится мониторинг достижений.

В Службе есть всё для комфорта детей

Раннее выявление

— В нашей стране не хватает специалистов, которые умеют работать с детьми раннего возраста. Некоторые считают, что с ребёнком надо начинать заниматься, когда он начинает ходить в детский сад. В течение первых трёх лет жизни созревает 80 процентов клеток головного мозга. Это период наибольшей пластичности мозга человека. Чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов на коррекцию ограничений и профилактику вторичных нарушений.

Здесь есть много приспособлений для развития детей

Работа с родителями

— «Служба ранней помощи» работает главным образом с родителями и теми, кто постоянно окружает маленького ребенка. Акцентируется внимание не на ограничениях ребёнка и семьи, а на возможностях. Все занятия проводятся совместно с родителями, которые участвуют во всех занятиях, а потом используют полученные знания в повседневной жизни.

По коридору можно проехаться на велосипеде

На что нацелена Служба

— Служба нацелена на раннее выявление проблем в развитии малыша, на своевременную раннюю помощь в их корректировке, на предупреждение вторичных отклонений. Необходимо, чтобы жизнь семьи с «особым» ребенком была максимально приближена к нормальной полноценной жизни. Специалисты Службы помогают родителям адаптировать домашние условия к потребностям ребёнка, развить навыки самообслуживания и повседневного взаимодействия родителей и малыша.

С какими проблемами можно обратиться

С любыми. Около тридцати процентов детей здесь — это малыши с генетическим заболеваниями (например, синдром Дауна). Примерно сорок процентов — это дети с различными неврологическими нарушениями. Есть слабослышащие и слабовидящие. Проблемы очень разные. В любом случае родители получают информацию и поддержку.

— У некоторых детей есть проблемы во взаимодействии со сверстниками, — рассказывает Яна, — для них в программу ранней помощи включаются групповые занятия, где специалист в совместных играх и чаепитиях помогает родителям развивать этот навык у детей. Многие семьи приходят с каждодневными, на первый взгляд очень простыми проблемами: кормление, сон, уход за ребенком. После посещения Службы многим становится легче справляться с такими проблемами и проще наладить взаимодействие с ребёнком.

В Службе есть много оборудования, которое поможет детям адаптироваться

Сколько можно заниматься

— С 0 до 4 лет. Есть дети, которые регулярно посещают Cлужбу с самого основания. Есть те, кто позанимался полгода, потом год не занимался, а потом вернулся. Естественно, что успех достигается при регулярном посещении занятий со специалистами и активном применении полученных знаний в каждодневной жизни семьи.

Что делать, если кажется, что у ребёнка есть проблема

Позвонить в Cлужбу по телефону 8 (342) 206-09-46 и записаться на первичный приём. Он, как и все услуги службы, бесплатный. На сайте Cлужбы есть анкета, которую стоит пройти, прежде чем идти на приём. Это специально разработанный тест развития ребенка. Он поможет получить первоначальную информацию по уровню развития по всем областям жизнедеятельности малыша. На первичном приёме специалисты определят необходимость семьи в программе ранней помощи. Если проблема есть — ребёнка возьмут «в программу», если всё в порядке, то родителям дадут рекомендации, успокоят и отправят домой. В любом случае через полгода, если есть желание, родители снова могут пройти входной тест Службы.

Здесь есть где поиграть

За 2016 год проект оказал помощь 200 детям, за 2017 — более чем 500.

Службы находятся по адресу:

в Перми 3 филиала: Связистов, 11а; Богдана Хмельницкого, 56; Косякова, 10;

Краснокамск: Шоссейная, 6;

Лысьва: Куйбышева, 6;

Чайковский: Мира, 37а;

Юсьва: Дружбы, 35/1.

Скоро планируется открытие службы в Березниках (Мамина Сибиряка, 39).