В Перми дети помогли спасти человека

Они играли у забора возле пустыря на улице Кавказской и услышали стоны. Не растерявшись, дети позвали на помощь сотрудников ДПС , которые неподалёку оформляли ДТП.

Полицейские сразу отправились к месту. Они поняли, что человеку за забором нужна помощь, но без специального снаряжения на территорию не проникнуть. Тогда сотрудники полиции вызвали городскую службу спасения.

Спасатели смогли добраться до пострадавшего. Мужчина был одет в домашний халат, тапочки и куртку. Из-за сильного переохлаждения и множественных порезов пострадавший сильно ослаб и не мог разговаривать, так что выяснить, что с ним произошло, не удалось. Сотрудники службы спасения оказали ему первую помощь. С помощью лестниц и снаряжения пострадавшего эвакуировали с пустыря и передали прибывшим врачам скорой помощи.