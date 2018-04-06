Ещё
В Перми дети помогли спасти человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми дети помогли спасти человека 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Они играли у забора возле пустыря на улице Кавказской и услышали стоны. Не растерявшись, дети позвали на помощь сотрудников ДПС, которые неподалёку оформляли ДТП.
Полицейские сразу отправились к месту. Они поняли, что человеку за забором нужна помощь, но без специального снаряжения на территорию не проникнуть. Тогда сотрудники полиции вызвали городскую службу спасения.
Спасатели смогли добраться до пострадавшего. Мужчина был одет в домашний халат, тапочки и куртку. Из-за сильного переохлаждения и множественных порезов пострадавший сильно ослаб и не мог разговаривать, так что выяснить, что с ним произошло, не удалось. Сотрудники службы спасения оказали ему первую помощь. С помощью лестниц и снаряжения пострадавшего эвакуировали с пустыря и передали прибывшим врачам скорой помощи.
АиФ Пермь: последние новости
Соцсети: на вокзале Пермь-II трактор попал под поезд В ДТП в Кунгуре пострадали женщина и два ребёнка В Прикамье пьяный водитель на насмерть сбил пешехода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин5
Засекреченная Lada замечена на дороге1
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение