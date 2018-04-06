В Свердловском районе на разъехались ВАЗ и иномарка

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днём, 6 апреля, у деревни Васильевка Свердловского района Орловской области.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного ПСЧ-32 в 15:17. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что на автодороге произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В ликвидации ДТП принимали участие силы и средства Свердловского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Подробности аварии не уточняются.