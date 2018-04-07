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Дорожные работы ограничат движение на пяти федеральных трассах Ленобласти
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Дорожные работы ограничат движение на пяти федеральных трассах Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: ТВ-21
На федеральных трассах Ленинградской области 7 апреля ведутся дорожные работы, связанные с ремонтом проезжей части. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:
— км 14-19 ограничение движения в оба направления левая сторона с 08:00 до 20:00, очистка светоотражающих экранов.
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 596 ограничение скорости движения в сторону МСК с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
— км 4-7 ограничение скорости движения в обе стороны с 08:00 до 20:00, ремонт сопряжения.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция автодороги;
— км 26-9 ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:
-км 46 — 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
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