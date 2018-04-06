Сбитый рабочий в Подмосковье перелетел через авто. Видео

Автомобиль сбил рабочего на отрезке федеральной трассы М2 «Крым» (Симферопольское шоссе) в районе деревни Алтухово, в результате чего мужчина подлетел и произвел кувырок в воздухе. Полицейские зафиксировали происшествие в 16:52.

Мужчина перегородил дорогу чтобы позволить строительной технике совершить маневр и отъехать от отбойника. В этот момент по обочине пронеслась машина, водитель которой проигнорировал остановившийся поток транспорта и предупреждающие знаки.

Сбив мужчину, он врезался в автовышку. Согласно данным представителя пресс-службы областного управления МВД, пострадавший остался жив, в данный момент он госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло сегодня на Рязанском проспекте в Москве. Водитель легкового автомобиля двигался на большой скорости и проигнорировал красный сигнал светофора. В этот момент дорогу начали переходить пешеходы. В результате нарушения автомобилист сбил двух женщин. Его действия удалось зафиксировать на камеру видеонаблюдения. Ролик с записью случившегося попал на просторы Сети.