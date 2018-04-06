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«Раздавленная груда железа»: на Сибирском тракте «двенадцатую» намотало на столб
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«Раздавленная груда железа»: на Сибирском тракте «двенадцатую» намотало на столб 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером на ЖБИ произошло жесткое ДТП. Водитель «двенадцатой» ехал по Сибирскому тракту в сторону Кольцово, не справился с управлением и влетел на разделительный газон, где его автомобиль буквально разорвало о столб. По словам очевидцев, судя по повреждениям, водитель ехал на большой скорости.
— Там груда железа раздавленная, — рассказал E1.RU очевидец Георгий. — Видимо, машина еще перевернулась несколько раз. Сомневаюсь, что там кто-то выжил, от машины осталось просто раскуроченное железо.
Однако водитель остался жив. Пока не сообщается, какие травмы он получил, его увезли в больницу № 24.
В ГИБДД пообещали прокомментировать это ДТП позже.
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