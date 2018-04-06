«Раздавленная груда железа»: на Сибирском тракте «двенадцатую» намотало на столб

Сегодня вечером на ЖБИ произошло жесткое ДТП. Водитель «двенадцатой» ехал по Сибирскому тракту в сторону Кольцово, не справился с управлением и влетел на разделительный газон, где его автомобиль буквально разорвало о столб. По словам очевидцев, судя по повреждениям, водитель ехал на большой скорости.

— Там груда железа раздавленная, — рассказал E1.RU очевидец Георгий. — Видимо, машина еще перевернулась несколько раз. Сомневаюсь, что там кто-то выжил, от машины осталось просто раскуроченное железо.

Однако водитель остался жив. Пока не сообщается, какие травмы он получил, его увезли в больницу № 24.