Не разминулись: под Симферополем столкнулись джип и ВАЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. На выезде из Симферополя в сторону Евпатории произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

ДТП произошло в пятницу днем в районе поселка Богдановка. По неизвестной пока причине на автодороге по направлению в Евпаторию столкнулись джип и ВАЗ . Удар пришелся в левую сторону «Жигулей», водительская и пассажирская двери оказались вмяты в салон.

Информации о пострадавших пока нет. Однако очевидцы сообщают об образовавшемся заторе по направлению в курортный город.