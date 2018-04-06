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Не разминулись: под Симферополем столкнулись джип и ВАЗ
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Не разминулись: под Симферополем столкнулись джип и ВАЗ 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. На выезде из Симферополя в сторону Евпатории произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
ДТП произошло в пятницу днем в районе поселка Богдановка. По неизвестной пока причине на автодороге по направлению в Евпаторию столкнулись джип и ВАЗ. Удар пришелся в левую сторону «Жигулей», водительская и пассажирская двери оказались вмяты в салон.
Информации о пострадавших пока нет. Однако очевидцы сообщают об образовавшемся заторе по направлению в курортный город.
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