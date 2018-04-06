«Ниссан» протаранил «Тойоту» на Первомайке

Вечером 6 апреля, около 22:30, на улице Баганской в Первомайском районе Новосибирска водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Ist . ДТП произошло в районе дома № 38Б на улице Баганской.

По данным аварийных комиссаров, Nissan двигался по улице Баганской со стороны Аксёнова в сторону Нахимова.

«Водитель «Ниссана» находится в алкогольном опьянении. Пострадавших нет», — уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».