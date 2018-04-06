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«Мыла окна»: в Академическом женщина выпала с 11 этажа
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«Мыла окна»: в Академическом женщина выпала с 11 этажа 

e1.ru 23 минуты назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Академическом из окна дома на улице Вильгельма де Геннина, 37, выпала женщина. По словам очевидцев, произошел несчастный случай.
— Она мыла окна, упала с 11 этажа насмерть, — говорят жители Академического. — Женщина средних лет, у нее осталась взрослая дочь.
В следственном комитете сообщили E1.RU, что не исключают несчастный случай.
— Следователи Ленинского района Екатеринбурга СКР выехали на осмотр места происшествия, выясняют обстоятельства случившегося, — говорят в следственном комитете.
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