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Мужчина погиб под колесами электрички на юго-востоке Подмосковья
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Мужчина погиб под колесами электрички на юго-востоке Подмосковья 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами электрички на юго-востоке Подмосковья, еще одного госпитализировали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"На перегоне Бронницы — Фаустово в районе 66-го км Казанского направления Московской железной дороги скоростной электропоезд Москва — Рязань 2 совершил наезд на двух мужчин", — сказал собеседник агентства. В результате ЧП один из мужчин от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб на месте, второго доставили в ближайшую больницу бригадой «скорой помощи».
На место выехали сотрудники транспортной полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать переход железнодорожных путей в неположенном для этого месте.
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