Мужчина погиб под колесами электрички на юго-востоке Подмосковья

МОСКВА, 6 апреля. / ТАСС /. Мужчина погиб под колесами электрички на юго-востоке Подмосковья, еще одного госпитализировали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На перегоне Бронницы — Фаустово в районе 66-го км Казанского направления Московской железной дороги скоростной электропоезд Москва — Рязань 2 совершил наезд на двух мужчин", — сказал собеседник агентства. В результате ЧП один из мужчин от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб на месте, второго доставили в ближайшую больницу бригадой «скорой помощи».

На место выехали сотрудники транспортной полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать переход железнодорожных путей в неположенном для этого месте.