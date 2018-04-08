В Сети появились фотографии новой Cross-версии LADA XRay

В настоящий момент новинка проходит дорожные испытания.

В Сети появились первые фотографии новой версии автомобиля LADA XRay.

Машина была замечена на дорогах в Тольятти. Там сейчас хэтчбэк проходит тестовые испытания.

Новая версия автомобиля будет отличаться от предыдущих моделей обвесом из пластика, а также увлеченным клиренсом.

Также LADA XRay будет обладать колесными дисками размером 17 дюймов.

Силовые установки, по предварительным данным, в модифицированной модели останутся прежними.