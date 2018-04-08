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В Сети появились фотографии новой Cross-версии LADA XRay
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В Сети появились фотографии новой Cross-версии LADA XRay 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящий момент новинка проходит дорожные испытания.
В Сети появились первые фотографии новой версии автомобиля LADA XRay.
Машина была замечена на дорогах в Тольятти. Там сейчас хэтчбэк проходит тестовые испытания.
Новая версия автомобиля будет отличаться от предыдущих моделей обвесом из пластика, а также увлеченным клиренсом.
Также LADA XRay будет обладать колесными дисками размером 17 дюймов.
Силовые установки, по предварительным данным, в модифицированной модели останутся прежними.
Ранее в Cети появились эскизы новой Lada Granta.
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