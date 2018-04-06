Ещё
Во Владивостоке женщина выбросилась из окна, спасаясь от разъярённого сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке женщина выбросилась из окна, спасаясь от разъярённого сына 

Prim.News 1 час назад
В одном из домов по улице Кирова разыгралась семейная драма.
Как сообщает Vl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе ссоры со взрослым сыном, который стал избивать свою 58-летнюю мать, женщина, опасаясь за свою жизнь, прыгнула со второго этажа.
В итоге она получила компрессионный перелом позвонков. Ее госпитализировали в травматологическое отделение.
Прохожие вызвали пострадавшей скорою, а подозреваемого в нанесении побоев собственной матери задержали для разбирательства сотрудники полиции.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке несколько автомобилей после заправки на популярной АЗС потеряли ход В Приморье в жуткое ДТП попали два армейских грузовика Во Владивостоке под самосвалом обвалился металлический мост
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину
Названы сроки роста цен на бензин5
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов21
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение