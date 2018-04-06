Во Владивостоке женщина выбросилась из окна, спасаясь от разъярённого сына 

В одном из домов по улице Кирова разыгралась семейная драма.
Как сообщает Vl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе ссоры со взрослым сыном, который стал избивать свою 58-летнюю мать, женщина, опасаясь за свою жизнь, прыгнула со второго этажа.
В итоге она получила компрессионный перелом позвонков. Ее госпитализировали в травматологическое отделение.
Прохожие вызвали пострадавшей скорою, а подозреваемого в нанесении побоев собственной матери задержали для разбирательства сотрудники полиции.