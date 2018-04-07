«Яму в луже не заметил»: екатеринбуржец на Новой Сортировке пробил сразу три колеса на дороге

Екатеринбуржец на Ford влетел в яму на улице Автомагистральной и пробил сразу три колеса. Как рассказал сам водитель, произошло это возле дома № 17. Дорога там вся в ямах, но, когда снег растаял, и на ней появились лужи, стало гораздо труднее определить, где глубокая яма, которую лучше объехать.

— Дорога разбита в хлам, — рассказал водитель. — Пробили три колеса, из-за того, что шла встречка, а яму в луже не заметил.

В Екатеринбурге много дорог, на которых водители пробивают колеса. Например, в январе автомобилисты массово рвали колеса на улице Луначарского, там рядом с трамвайными путями образовался провал, который и стал ловушкой для машин. Ремонтная бригада туда вышла, кстати, на следующий день после публикации на E1.RU.

А минувшей осенью екатеринбуржец смог отсудить у дорожников 130 тысяч рублей за два пробитых колеса в яме на Малышева.

Кстати, мы публиковали инструкцию, что делать, если во дворе или на дороге огромные ямы.