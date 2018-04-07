Во Владивостоке супруги устроили разборки с водителем такси

В вечернее время в полицию позвонила женщина и сообщила, что у нее с мужем происходит конфликт с водителем такси, который потребовал лишние деньги за проезд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Через несколько минут стражам порядка позвонил сам рулевой авто и сообщил, что на него напали супруги, которые порвали одежду, а также забрали планшет и ключи от машины.

После приезда стражей порядка пассажиры такси вернули водителю его вещи, а затем полицейские доставили их в отделение для разбирательства. Супружеской паре за хулиганские действия грозит административный протокол и штраф.

По факту случившегося проводится проверка.