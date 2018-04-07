В НСО поймали пьяного мотоциклиста 

В Новосибирской области на федеральной автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе был задержан пьяный мотоциклист. К тому же не имеющий прав на управление транспортным средством.
Водитель мотоцикла был задержан сотрудниками полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Водителя привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.