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В НСО поймали пьяного мотоциклиста
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В НСО поймали пьяного мотоциклиста 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области на федеральной автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе был задержан пьяный мотоциклист. К тому же не имеющий прав на управление транспортным средством.
Водитель мотоцикла был задержан сотрудниками полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Водителя привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.
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