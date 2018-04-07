Ещё
В Красноярске на аварийных участках появятся новые светофоры
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске на аварийных участках появятся новые светофоры 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Из бюджета выделено 6,9 миллионов рублей.
Как сообщают в городской администрации, устройства появятся минимум на 15-ти участках улиц. В основном это места, где часто происходят ДТП.
На Взлётке, в Северном, а также на ул. Калинина планируют установить трёхсекционные светофоры, подключенные к системе АСУДД (она позволяет менять режим работы в зависимости от ситуации на дороге) и оснащённые звуковыми сигналами.
Возле «Арены Платинум», на ул. Урванцева и ул. Крупской появятся односекционные мигающие устройства перед пешеходными переходами, которые будут предупреждать водителей, что впереди «зебра».
Мэрия ищет подрядчика для установки новых светофоров. Торги проходят на официальном сайте госзакупок. Работы нужно будет окончить 30 сентября 2018 года. Начальная цена контракта — 6,9 миллионов рублей.
АиФ Красноярск: последние новости
В красноярских автобусах стали падать пассажиры В Красноярске пьяная женщина-водитель обругала полицейских В Ачинске застрявший в туннеле грузовик вытаскивали трактором
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Названы сроки роста цен на бензин6
В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину1
Водительские права начнут продлевать автоматически
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение