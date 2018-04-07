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В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали десять человек
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В Екатеринбурге автобус врезался в столб, пострадали десять человек 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Newsru.com
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Десять человек пострадали в Екатеринбурге в результате того, что пассажирский автобус врезался в столб освещения, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, инцидент произошел у остановки «Контрольная» на улице Репина. Информация о случившемся поступила от бригады скорой помощи в дежурную часть ОГИБДД городского УМВД в 18.46 по местному времени. На место ЧП выезжали несколько нарядов ГИБДД.
"В ДТП попал автобус ПАЗ, обслуживающий маршрут № 64 (Мичуринский — Компрессорный). Водитель 1976 года рождения, приехавший из Новоуральска и на время работы живущий в Екатеринбурге, якобы остановился по просьбе пассажиров вне автобусной площадки, а когда тронулся, его «ослепил» солнечный луч, из-за которого он не заметил столб освещения и врезался в него. К счастью, автобус только начинал движение. Обошлось без увечий, но пострадали, минимум, 10 человек, в том числе — двое несовершеннолетних", — сказал Горелых.
Он уточнил, что в случае с детьми речь идет о мальчике возрастом 2,5 года, который, предположительно, получил черепно-мозговую травму, и 12-летней девочки, получившей ушибы. Их доставили 9-ю детскую горбольницу. Взрослых пострадавших доставили в другие медучреждения для осмотра и оказания помощи. Сейчас полицейские изучают видео с регистратора. По итогам начатой проверки примут соответствующее решение.
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