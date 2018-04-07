Ещё
Бездорожье, автохам на BMW, укладка асфальта в лужи и последствия ДТП на Чернышевского: дорожные видео недели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бездорожье, автохам на BMW, укладка асфальта в лужи и последствия ДТП на Чернышевского: дорожные видео недели 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Подборку дорожных видео мы делаем с помощью наших читателей. На этой неделю в редакцию 72.ru тюменцы прислали сразу несколько роликов, которые заслуживают внимания.
Бездорожье в тюменской глубинке
Дорога, связывающая деревню Новозаимскую с селом Новая Заимка в Заводоуковском районе, до сих пор не имеет твердого покрытия. Житель Тюменской области, запечатлевший свой путь по грунтовке, рассказал, что по этой дороге ежедневно ходит школьный автобус.
Бездорожье, автохам_2018-04-06  Водитель BMW гоняет на красный и по встречке
Житель Тюмени пожаловался на водителя немецкой машины с крутыми номерами, который, по его словам, регулярно грубо нарушает ПДД на улице Домостроителей. В коллекции владельца авторегистратора накопилось уже несколько видеодоказательств. На одном из роликов водитель BMW с приметными номерами проезжает на красный, а на втором на скорости объезжает пробку по встречке.
Проезд на красный и по встречке
Ремонт дорог по-тюменски
Возмущение жителей Тюмени на этой недели вызвали и дорожники. Во время проведения ямочного ремонта на улице Аккумуляторной они укладывали асфальт прямо в лужи.
Бездорожье, автохам3_2018-04-06  Последствия аварии на Чернышевского
В среду, 4 апреля, на пересечении улиц Чернышевского и Гранитной столкнулись Geely и Toyota Land Cruiser. В этой серьезной аварии пострадали три человека — оба водителя и пассажирка-школьница.
22-летний тюменец, находившийся за рулем Geely, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил внедорожник, который двигался по главной. В результате столкновения виновник аварии вылетел из машины и получил открытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в реанимации.
Бездорожье, автохам4_2018-04-06  Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber). Раз в неделю, по субботам, мы будем публиковать самые спорные видеоролики и разбирать их с экспертом.
72.ru: последние новости
«Я паркуюсь, как...»: 5 автохамов, попавших в объектив тюменцев В Перевалово столкнулись «Лада» и мотоцикл Под Тобольском лоб в лоб столкнулись Lada и Toyota Land Cruiser: есть погибшие и пострадавшие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Названы сроки роста цен на бензин6
В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину1
Водительские права начнут продлевать автоматически
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение