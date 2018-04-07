Бездорожье, автохам на BMW, укладка асфальта в лужи и последствия ДТП на Чернышевского: дорожные видео недели

Подборку дорожных видео мы делаем с помощью наших читателей. На этой неделю в редакцию 72.ru тюменцы прислали сразу несколько роликов, которые заслуживают внимания.

Бездорожье в тюменской глубинке

Дорога, связывающая деревню Новозаимскую с селом Новая Заимка в Заводоуковском районе, до сих пор не имеет твердого покрытия. Житель Тюменской области, запечатлевший свой путь по грунтовке, рассказал, что по этой дороге ежедневно ходит школьный автобус.

Бездорожье, автохам_2018-04-06 Водитель BMW гоняет на красный и по встречке

Житель Тюмени пожаловался на водителя немецкой машины с крутыми номерами, который, по его словам, регулярно грубо нарушает ПДД на улице Домостроителей. В коллекции владельца авторегистратора накопилось уже несколько видеодоказательств. На одном из роликов водитель BMW с приметными номерами проезжает на красный, а на втором на скорости объезжает пробку по встречке.

Проезд на красный и по встречке

Ремонт дорог по-тюменски

Возмущение жителей Тюмени на этой недели вызвали и дорожники. Во время проведения ямочного ремонта на улице Аккумуляторной они укладывали асфальт прямо в лужи.

Бездорожье, автохам3_2018-04-06 Последствия аварии на Чернышевского

В среду, 4 апреля, на пересечении улиц Чернышевского и Гранитной столкнулись Geely Toyota Land Cruiser. В этой серьезной аварии пострадали три человека — оба водителя и пассажирка-школьница.

22-летний тюменец, находившийся за рулем Geely, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил внедорожник, который двигался по главной. В результате столкновения виновник аварии вылетел из машины и получил открытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в реанимации.

Бездорожье, автохам4_2018-04-06 Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber). Раз в неделю, по субботам, мы будем публиковать самые спорные видеоролики и разбирать их с экспертом.