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Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты
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Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Четырнадцать спортсменов в возрасте от 16 до 21 года погибли в результате ДТП в Канаде, автобус с командой молодых хоккеистов «Гумбольдт Бронкос» столкнулся с грузовиком, сообщает издание Globe and Mail.
Авария произошла вблизи города Тисдейл. В автобусе было 28 человек, включая водителя, пострадавшие доставлены в несколько больниц с многочисленными травмами, трое в критическом состоянии.
«Все мы в шоке и пытаемся справиться с нашей невероятной потерей», — заявили в команде.
Матч с «Нипавин Хоукс», на который ехали спортсмены, был отменен.
На месте происшествия работают спасательные службы. Полиция и следователи выясняют причины трагедии.
Как отмечает издание, в 1986 году в ДТП погибли четыре члена этой же команды.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших.
«Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце вместе с теми, кто пострадал от этой ужасной трагедии», — написал он на своей странице в твиттере.
 Ещё 34 источника 
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