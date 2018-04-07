Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты 

Четырнадцать спортсменов в возрасте от 16 до 21 года погибли в результате ДТП в Канаде, автобус с командой молодых хоккеистов «Гумбольдт Бронкос» столкнулся с грузовиком, сообщает издание Globe and Mail.
Авария произошла вблизи города Тисдейл. В автобусе было 28 человек, включая водителя, пострадавшие доставлены в несколько больниц с многочисленными травмами, трое в критическом состоянии.
«Все мы в шоке и пытаемся справиться с нашей невероятной потерей», — заявили в команде.
Матч с «Нипавин Хоукс», на который ехали спортсмены, был отменен.
На месте происшествия работают спасательные службы. Полиция и следователи выясняют причины трагедии.
Как отмечает издание, в 1986 году в ДТП погибли четыре члена этой же команды.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших.
«Я не могу представить, что чувствуют родители, и мое сердце вместе с теми, кто пострадал от этой ужасной трагедии», — написал он на своей странице в твиттере.
Je ne peux imaginer ce que peuvent vivre ces parents… je suis de tout cœur avec toutes les personnes éprouvées par cette terrible tragédie, dans la communauté de Humboldt et ailleurs. https://t.co/7O0og0876w— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018