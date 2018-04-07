Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты

Четырнадцать спортсменов в возрасте от 16 до 21 года погибли в результате ДТП в Канаде, автобус с командой молодых хоккеистов «Гумбольдт Бронкос» столкнулся с грузовиком, сообщает издание Globe and Mail.

Авария произошла вблизи города Тисдейл. В автобусе было 28 человек, включая водителя, пострадавшие доставлены в несколько больниц с многочисленными травмами, трое в критическом состоянии.

«Все мы в шоке и пытаемся справиться с нашей невероятной потерей», — заявили в команде.

Матч с «Нипавин Хоукс», на который ехали спортсмены, был отменен.

На месте происшествия работают спасательные службы. Полиция и следователи выясняют причины трагедии.

Как отмечает издание, в 1986 году в ДТП погибли четыре члена этой же команды.