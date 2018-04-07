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Мексиканские силовики на вертолёте расстреляли троих гражданских в ходе перестрелки с бандитами
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Мексиканские силовики на вертолёте расстреляли троих гражданских в ходе перестрелки с бандитами 

RT на русском 1 час назад
Мексиканские военнослужащие обстреляли с вертолёта автомобиль с тремя гражданскими во время ведения боя с участниками преступной организации в северном приграничном городе Нуэво-Ларедо, сообщает Associated Press со ссылкой на военных.
Отмечается, что военнослужащие взяли на себя ответственность за смерть троих человек, которые оказались в зоне перестрелки между силовиками и преступниками.
По данным агентства, среди погибших женщина и двое детей. Власти предложат выплаты в поддержку других членов семьи, которых находились в автомобиле и получили ранения.
Ранее по меньшей мере пять человек погибли и двое пострадали в результате перестрелки двух банд похитителей горючего в мексиканском штате Идальго.
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