Мексиканские силовики на вертолёте расстреляли троих гражданских в ходе перестрелки с бандитами

Мексиканские военнослужащие обстреляли с вертолёта автомобиль с тремя гражданскими во время ведения боя с участниками преступной организации в северном приграничном городе Нуэво-Ларедо, сообщает Associated Press со ссылкой на военных.

Отмечается, что военнослужащие взяли на себя ответственность за смерть троих человек, которые оказались в зоне перестрелки между силовиками и преступниками.

По данным агентства, среди погибших женщина и двое детей. Власти предложат выплаты в поддержку других членов семьи, которых находились в автомобиле и получили ранения.

Ранее по меньшей мере пять человек погибли и двое пострадали в результате перестрелки двух банд похитителей горючего в мексиканском штате Идальго.