Ещё
В Башкирии грузовик сбил пенсионерку на «зебре»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии грузовик сбил пенсионерку на «зебре» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Накануне утром, 7 апреля, в Октябрьском грузовой автомобиль наехал на 57-летнюю женщину и скрылся.
Происшествие случилось около 11:50 возле дома на Ленина, 79/1. Как рассказали Ufa1 родственники пострадавшей, машина не пропустила женщину, когда та шла на зеленый сигнал светофора. После наезда водитель решил скрыться.
— Она запомнила, что это был грузовой автомобиль. Приехала скорая, увезла ее в больницу с переломом ноги и ушибами, — сообщили Ufa1 родственники.
Родные пенсионерки ищут свидетелей происшествия, которые смогли бы подтвердить вину водителя. Если вы стали свидетелем наезда, позвоните в редакцию по номеру: 8 (347) 286-51-96.
ufa1.ru: последние новости
Поиграли в GTA: угонщики из Башкирии угодили в аварию удирая от полиции В Башкирии за день двое пешеходов погибли под колесами авто В Уфе на прохожего рухнула глыба снега
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Названы сроки роста цен на бензин16
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение