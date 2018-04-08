В Башкирии грузовик сбил пенсионерку на «зебре»

Накануне утром, 7 апреля, в Октябрьском грузовой автомобиль наехал на 57-летнюю женщину и скрылся.

Происшествие случилось около 11:50 возле дома на Ленина, 79/1. Как рассказали Ufa1 родственники пострадавшей, машина не пропустила женщину, когда та шла на зеленый сигнал светофора. После наезда водитель решил скрыться.

— Она запомнила, что это был грузовой автомобиль. Приехала скорая, увезла ее в больницу с переломом ноги и ушибами, — сообщили Ufa1 родственники.

Родные пенсионерки ищут свидетелей происшествия, которые смогли бы подтвердить вину водителя. Если вы стали свидетелем наезда, позвоните в редакцию по номеру: 8 (347) 286-51-96.