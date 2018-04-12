В Башкирии женщина сбила двух детей и скрылась 

В Октябрьском, на улице Ленина, 11 апреля, «ВАЗ» сбил двух второклассниц, которые шли по пешеходному переходу.
Водитель машины нажал на газ и даже не остановился помочь маленьким школьницам. Прохожие и очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД, которые бросились искать виновника аварии. Между тем, девочек осмотрели врачи — у обоих диагностировали различные травмы.
— Водителем «Калины» оказалась 29-летняя жительница города. Ее задержали, дорожные инспекторы тут же составили протокол. Санкции по административному делу предполагают лишение прав на срок до полутора лет, — сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Дело передали в мировой суд.