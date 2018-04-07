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Автобус с хоккеистами врезался в грузовик в Канаде: есть погибшие
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Автобус с хоккеистами врезался в грузовик в Канаде: есть погибшие 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
ДТП произошло недалеко от города Тисдейл, куда игроки направлялись на матч.
Автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду Humboldt Broncos, столкнулся с грузовиком на трассе в Канаде. Несколько хоккеистов погибли, пишет Daily Mail.
Авария случилась недалеко от города Тисдейл, куда спортсмены направлялись на игру. Сколько человек пострадали, не сообщается. Возраст игроков не превышает 21 года. В связи с трагедией матч отменен.
На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.
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