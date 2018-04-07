Автобус с хоккеистами врезался в грузовик в Канаде: есть погибшие

ДТП произошло недалеко от города Тисдейл, куда игроки направлялись на матч.

Автобус, перевозивший юниорскую хоккейную команду Humboldt Broncos, столкнулся с грузовиком на трассе в Канаде. Несколько хоккеистов погибли, пишет Daily Mail.

Авария случилась недалеко от города Тисдейл, куда спортсмены направлялись на игру. Сколько человек пострадали, не сообщается. Возраст игроков не превышает 21 года. В связи с трагедией матч отменен.

На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.