Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Орловской области накануне, 6 апреля.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии поступило на пункт связи ПСЧ-24 около 11 часов дня. Прибывшие на место происшествия сотрудники Краснозоренского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и протаранил обойное ограждение.
Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Автомобиль получил механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.
Сообщение В Красной Заре «восьмёрка» протаранила обойник появились сначала на РИА 57.