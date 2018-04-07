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В Красной Заре «восьмёрка» протаранила обойник
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В Красной Заре «восьмёрка» протаранила обойник 

РИА 57 54 минуты назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Орловской области накануне, 6 апреля.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии поступило на пункт связи ПСЧ-24 около 11 часов дня. Прибывшие на место происшествия сотрудники Краснозоренского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и протаранил обойное ограждение.
Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Автомобиль получил механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.
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