В Красной Заре «восьмёрка» протаранила обойник

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге в Орловской области накануне, 6 апреля.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии поступило на пункт связи ПСЧ-24 около 11 часов дня. Прибывшие на место происшествия сотрудники Краснозоренского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и протаранил обойное ограждение.

Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС . Автомобиль получил механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.