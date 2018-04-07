В Оренбурге на время пасхального Крестного хода перекроют дороги

8 апреля будет прекращено автомобильное движение в центре в Оренбурге на время пасхального Крестного хода.

Автомобильный трафик остановят с 16:30 до 17:00 по дорогам от Успенского женского монастыря по ул. Аксакова — ул. Маршала Г. К. Жукова — ул. Чкалова до Никольского кафедрального собора, сообщает администрация города.

Пройдет крестный ход от Успенского женского монастыря. Начнется шествие в 16:30, закончится — к 17:00 на площади Никольского кафедрального собора, где будет совершаться Пасхальное вечернее Богослужение и раздача Благодатного огня, сообщили в пресс-службе Оренбургской епархии.