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В Оренбурге на время пасхального Крестного хода перекроют дороги
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В Оренбурге на время пасхального Крестного хода перекроют дороги 

АиФ-Оренбург 30 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
8 апреля будет прекращено автомобильное движение в центре в Оренбурге на время пасхального Крестного хода.
Автомобильный трафик остановят с 16:30 до 17:00 по дорогам от Успенского женского монастыря по ул. Аксакова — ул. Маршала Г. К. Жукова — ул. Чкалова до Никольского кафедрального собора, сообщает администрация города.
Пройдет крестный ход от Успенского женского монастыря. Начнется шествие в 16:30, закончится — к 17:00 на площади Никольского кафедрального собора, где будет совершаться Пасхальное вечернее Богослужение и раздача Благодатного огня, сообщили в пресс-службе Оренбургской епархии.
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