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В Башкирии из-за удара током школьница попала в больницу, а село осталось без света
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В Башкирии из-за удара током школьница попала в больницу, а село осталось без света 

ufa1.ru 36 минут назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 6 апреля в поселке Улу-Теляк неожиданно отключили электричество. Местные жители забеспокоились и начали выяснять, что могло случиться. Оказалось, что свет погас из-за несчастного случая с маленькой девочкой.
— Беда, четвероклассница попала на электропровода. Ее увезли на скорой помощи, — рассказали сельчане. — Держим за нее кулаки, здоровья ей.
Спасатели подтвердили, что в поселке пострадал ребенок.
— Девочки играли, и одну из них ударило током. Сработал предохранитель, поэтому в поселке отключили свет, — объяснили в МЧС. — Ребенок получил ожоги, ее доставили в больницу. К счастью, девочка в сознании, говорит. Ей оказывают помощь.
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