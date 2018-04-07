ДТП на Большой Заречной: пьяный водитель Hyundai зацепил Opel, снес столб и сбежал, бросив травмированного друга 

Накануне, 6 апреля, на улице Большой Заречной в Тюмени пьяный водитель микроавтобуса Hyundai устроил серьезное ДТП и сбежал с места происшествия, бросив разбитую машину и травмированного пассажира.
— По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Он въехал в припаркованный Opel, а после врезался в столб, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
По словам очевидцев, столб от удара переломился. За рулем микроавтобуса находился мужчина, который с трудом стоял на ногах. В результате этой аварии пострадал пассажир Hyundai — мужчина 1974 года рождения. Его госпитализировали в больницу с травмой головой, сотрясением мозга, переломом скулы и укушенной раной языка. Позже, когда травмированный пассажир пришел в себя и его опросили выяснилось, что это он является владельцем иномарки. Мужчину, находившегося за рулем, сейчас разыскивают.