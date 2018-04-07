Я бы просто убилась: Волочковой чудом удалось избежать трагедии

Анастасия Волочкова рассказала, как пострадала от своего же водителя. Мужчина крупно подставил балерину.

В прошлом году Волочковой пришлось уволить своего водителя Александра Скиртача . Выяснилось, что мужчина обманом украл у артистки миллионы. Сейчас в разгаре суд. Артистка пришла на очередное заседание и подробно рассказала о злодеяниях бывшего работника.

"В июле 2016 года один добрый человек подарил мне Maybach . А потом я узнала от своей дочери, что во время моего отсутствия (я была в Таиланде) Скиртач пользовался Maybach в личных целях. Машины не было в гараже пять дней. Скиртач объяснил, что машина на техобслуживании", — заявила балерина.

Когда Анастасия вернулась из Таиланда, водитель попросил у нее 31 тысячу рублей за ТО. «Когда я уволила Скиртача, обнаружила, что машина в аварийном состоянии, с пробитым диском. Я бы просто убилась, если бы не отдала ее в ремонт», — пожаловалась Волочкова.

Кроме того, оказалось, что автомобилем никто не занимался. «К своему удивлению, я узнала, что моя машина слетела с гарантии и ТО ни разу не проходила», — цитирует артистку сайт газеты «Комсомольская правда»

Напомним, Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего водителя Александра Скиртача в мошенничестве. Балерина заявила, что мужчина украл у нее миллионы.