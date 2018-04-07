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На перекрестке Червишевского тракта и Тимирязева провалился асфальт
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На перекрестке Червишевского тракта и Тимирязева провалился асфальт 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Накануне, 6 апреля, тюменские водители сообщили о провале асфальта на перекрестке Червишевского тракта с улицей Тимирязева. Небольшая яма появилась прямо на проезжей части. Редакцию 72.ru направила эту информацию в городскую администрацию.
— Сетевые организации сейчас обследуют этот участок. Водоканал уже был на обьекте, специалисты УСТЭК выехали следом, — рассказала 72.ru Гульнара Сидоркина, пресс-секретарь администрации Тюмени. Сейчас место провала огорожено. Городские службы выясняют причины повреждения дорожного полотна. Асфальт на дорогах Тюмени проваливается часто. Весной 2014 года яма, образовавшаяся на улице Харьковской, «прославила» областной центр на весь мир.
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