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Водители ПАЗиков справляют нужду возле детской площадки в Соломенном
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Водители ПАЗиков справляют нужду возле детской площадки в Соломенном 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Местные жители жалуются во все инстанции, но повлиять на руководство транспортных компаний не может.
Жители поселка Соломенное обратились через соцсеть за поддержкой, так как не могут найти управу на водителей маршрутных автобусов. Публикуем пост Анастасии Шаньгиной.
На конечной остановке маршрутов 27, 8, 4 (в Соломенном) водители маршрутных транспортных средств постоянно прилюдно справляют малую нужду возле рядом расположенных домов и в непосредственной близости с детской площадкой. Сколько лет боремся с этим, делаем замечания, постоянно звоним в транспортную компанию и администрацию, и каждый раз у нас принимают жалобы, но ситуация не меняется.
Месяц назад обращение передано Мэру Петрозаводска Ирине Мирошник, жалоба подана в ГИБДД, в МВД по РК Роспотребнадзор, но, думаю, что, как обычно, будут одни отписки. Знаю, что на конечной остановке на Кемской была подобная проблема. Может общественность поддержит и удастся составить жалобу от нескольких районов с большим количеством подписей,
— пишет она.
По материалам: ptzgovorit.ru
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