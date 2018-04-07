Краснодар и Сочи попали в топ-10 европейских городов с самыми загруженными дорогами

Краснодар. 7 апр. — Новая Кубань. Согласно данным аналитического сервиса GoCompare, российская столица — самый «страдающий» от пробок город Европы. В рейтинг вошли и два кубанских города — краевой центр Краснодар (пятое место) и главный курорт региона Сочи (восьмое место). Отмечается, что краснодарские водители в среднем в году проводят в дороге 56 часов, сочинские — 49 часов.

Всего в топ-10 пять городов РФ — кроме выше названных, Санкт-Петербург (7 место и Нижний Новгород (10 место). Примечательно, что, кроме Сочи и Краснодара, остальные города — мегаполисы с более чем миллионным населением (столица Краснодарского края это звание носит пока неофициально — прим. «НК»).

Второе место в европейском списке занимает Лондон, третье — Париж. В десятку вошли также Стамбул (четвертое место), Цюрих (шестое место) и Мюнхен (девятое место).