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В Орле разыскивают очевидцев падения женщины в маршрутке
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В Орле разыскивают очевидцев падения женщины в маршрутке 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловская госавтоинспекция просит откликнуться орловцев, которые стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия 19 февраля.
Примерно в 7 часов утра на остановке общественного транспорта «Магазин Чайка» при начале движения автобуса упала 43-летняя женщина-пассажир. Автобус двигался по маршруту №35 по направлению к улице Посадской. В результате падения женщина получила перелом плеча.
Очевидцев происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам 72-90-92, 72-90-00.
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