В Орле разыскивают очевидцев падения женщины в маршрутке

Орловская госавтоинспекция просит откликнуться орловцев, которые стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия 19 февраля.

Примерно в 7 часов утра на остановке общественного транспорта «Магазин Чайка» при начале движения автобуса упала 43-летняя женщина-пассажир. Автобус двигался по маршруту №35 по направлению к улице Посадской. В результате падения женщина получила перелом плеча.

Очевидцев происшествия просят позвонить в ГИБДД по телефонам 72-90-92, 72-90-00.