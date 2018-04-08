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В Орле женщина шагнула из автобуса под машину. Видео
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В Орле женщина шагнула из автобуса под машину. Видео 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 7 апреля, один из автовладельцев Орла едва не стал свидетелем аварии с пострадавшим. Неосторожные действия пешехода запечатлел видеорегистратор.
На Наугорском шоссе в районе ТЦ «Европа» женщина вышла из маршрутки и сразу от остановки принялась переходит проезжую часть, не убедившись в своём маневре. Водитель легковушки отчаянно сигналил, но пешеход даже не повернула головы. Далее ее обругал (с помощью клаксона) водитель на машине из встречного потока, это женщину также не остановило.
«Видимо, понадеялась, что в утренний выходной транспорт вообще не ходит», — написал в комментариях к видео автор ролика.
Отметим, регулируемый пешеходный переход находится в сотне метров от остановки.
Сообщение В Орле женщина шагнула из автобуса под машину. Видео появились сначала на РИА 57.
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