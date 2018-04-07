Пасхальные выходные в Техинком

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Поздравляем Вас с праздником Светлой Пасхи!

В 2018 году по православному календарю праздник Пасхи отмечают 8 апреля в Светлое Христово Воскресение.

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Наш телефон: +7 (495) 778-98-50 Весенние условия на новые автомобили LADA

Весенний сервис для автомобилей LADA

Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:

МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8 www.pro-lada.ru