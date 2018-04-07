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Пасхальные выходные в Техинком
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Пасхальные выходные в Техинком 

Wroom.ru 5 минут назад
Фото: Wroom.ru
Только 7 и 8 апреля праздничные скидки на автомобили LADA! Успей за пасхальные выходные купить новый автомобиль LADA с выгодой до 138 590 руб. !
Поздравляем Вас с праздником Светлой Пасхи!
В 2018 году по православному календарю праздник Пасхи отмечают 8 апреля в Светлое Христово Воскресение.
Все выходные 7 и 8 апреля специальные условия на покупку на автомобили LADA!
Приходите и бронируйте свой новый автомобиль LADA!
У Вас уже есть выгодное предложение на покупку? Звоните и мы сделаем его лучше!
Наш телефон: +7 (495) 778-98-50  Весенние условия на новые автомобили LADA
Весенний сервис для автомобилей LADA
Ждём вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1  МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3  МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3  МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8  www.pro-lada.ru
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