Водителя ослепило солнце: на Куйбышева под окнами бригады оформления ДТП сбили подростка

В Екатеринбурге под окнами отдела ГИБДД и полиции № 5 сбили подростка. Авария произошла сегодня утром на улице Куйбышева.

«Пятнадцатая» поворачивала с Сакко и Ванцетти на Куйбышева налево на зелёный свет, но не пропустила 17-летнего парня, который переходил дорогу.

«Установлено, что юноша направлялся утром из дома в школу и переходил проезжую часть дороги по регулируемому перекрёстку на разрешающий сигнал светофора, — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Начав переход, он посмотрел по сторонам, убедился, что переход безопасен. Пройдя почти до конца, он увидел с правой стороны автомобиль, водитель не остановился и сбил его».

27-летний водитель ВАЗа пояснил гаишникам, что не увидел подростка из-за яркого солнца, которое его ослепило. В итоге парня увезли в больницу.

«Яркое солнце очень опасно при проезде пешеходного перехода, где внимание и обзорность у водителя должны быть максимальными, ведь именно на пешеходном переходе пересекаются пути движения пешехода и водителя, — отмечают в ГИБДД. — Поэтому участник движения — как водитель, так и пешеход — должен принимать решение о манере передвижения, скоростном режиме, соблюдении требований знаков или разметки».

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Кстати, на днях на улице 8 Марта прохожий спас мальчика от гибели под колёсами автобуса. Он успел его схватить, когда школьник побежал через дорогу.