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Эксперты составили рейтинг самых дорогих российских автомобилей
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Эксперты составили рейтинг самых дорогих российских автомобилей 

Прайм 7 минут назад
Фото: Прайм
Эксперты определили топ-5 самых дорогих автомобилей за всю историю отечественного автопрома, сообщает Daily Motor.
Первое место досталось Toyota Amulet. Машина выпущена в единичном экземпляре, ее кузов полностью обтянут кожей канадского бизона. Цена данного самодельного автомобиля составляет 15 млн рублей.
Второе место у внедорожника ГАЗ «Тигр», под капотом которого спрятан 205-сильный мотор. Цена за него — около 10 млн рублей.
"Бронза" — у спорткара Marussia B1. До конвейера автомобиль так и не дошел, но прототип способен был разгоняться до 100 км за 3,8-секунды за счет 420-сильного агрегата. Стартовая цена — от 5,3 млн рублей.
На четвертом месте расположен автомобиль партийной элиты времен СССР — ГАЗ-13 «Чайка». На авторынке за такие люксовые седаны просят от 4,5 млн рублей.
Завершает список кроссовер Marussia с индексом F2. Этот автомобиль также не дожил до серийного производства. Один из прототипов был продан за 3,5 млн рублей.
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