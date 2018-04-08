В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом погибла женщина

Один человек погиб, еще семеро госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 7 апреля около 6 часов утра на 137-м километре автодороги «Скандинавия». Женщина-водитель автомобиля « Пежо » не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем « Вольво ». После этого «Вольво» врезался в микроавтобус «Форд»

В результате ДТП погибла пассажирка микроавтобуса. Двое водителей и пятеро пассажиров доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.