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В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом погибла женщина
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В Ленобласти в ДТП с микроавтобусом погибла женщина 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Один человек погиб, еще семеро госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 7 апреля около 6 часов утра на 137-м километре автодороги «Скандинавия». Женщина-водитель автомобиля «Пежо» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Вольво». После этого «Вольво» врезался в микроавтобус «Форд».
В результате ДТП погибла пассажирка микроавтобуса. Двое водителей и пятеро пассажиров доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
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